Meloni potrebbe indicare Letizia Moratti commissario Ue

Bruxelles. In Fratelli d’Italia scatta l’Operazione commissario Ue. Raffaele Fitto è il nome sulla bocca di tutti, ma Adolfo Urso e Nicola Procaccini sono della partita. Unico intoppo serve fare due nomi e uno deve essere una donna e da Roma arriva la pazza (ma forse neanche troppo) idea Letizia Moratti per raccogliere il testimone di Gentiloni. Con il vento in poppa dei sondaggi che danno Meloni vicina al 30 per cento alle prossime elezioni europee serve ora iniziare a pensare a quale sarà la classe dirigente meloniana in Europa e il primo nome da esprimere sarà proprio quello del commissario italiano, da incastrare nella complicata partita della formazione della prossima Commissione europea. Partita resa più complessa dal fatto che se si dovesse confermare la maggioranza Ursula, tra Popolari, Socialisti e Liberali, per Ecr sarà dura accedere ai posti più ambiti.

