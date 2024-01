Balli in Leonardo. Cingolani contro Violante. Il dg Rai Rossi in pole per la Fondazione

A questo punto, per dirla alla Meloni, meglio “piazzarci” la sorella. Una partecipata di stato avrebbe oggi bisogno delle carezze di Arianna. La partecipata di stato è Leonardo e la guida l’ex ministro del governo Draghi, l’ad Roberto Cingolani. Leonardo ha una fondazione che presiede Luciano Violante. Il direttore scientifico è Pietrangelo Buttafuoco. Entrambi, per ragioni diverse, stanno per lasciare. Al posto di Violante, deluso, che si sente “maltrattato” da Cingolani, si fa ora il nome di Giampaolo Rossi, il direttore generale della Rai. Quando la premier, in conferenza stampa, ha parlato di lobby, società che hanno cercato di condizionare le nomine, ha dimenticato di dire che la più generosa, la più voluta, quella che le sta mettendo contro i più cari amici, è la sua. E’ quella di Cingolani.

