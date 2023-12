A Ferragni più che un Damato servirebbe Amato

Esiste una correlazione tra la produttività stagnante delle imprese italiane, la mancanza di taxi e il Natale tumulato di Chiara Ferragni e Giorgia Meloni. Ma andiamo con ordine. Si era già detto, vite parallele (non proprio Plutarco, ma insomma) delle due femmine fatali alla patria. Famiglia matriarcale, compagni non proprio proattivi alla causa, mamme fondamentali e papà no, e tanta tigna e spirito del tempo. Però le due vite vanno avanti, nella reclusione natalizia. Ci sono infatti due compound in questi giorni nebbiosi e uggiosi, nella noia che separa il Natale dal Capodanno, in cui due donne di cui si vorrebbe sapere tutto e tutto scrutare si negano alla vista. A Milano, nel quartiere City Life, genere “case di calciatori” aggiornato a “casa di influencer”, Chiara Ferragni è chiusa, sigillata, tumulata.

