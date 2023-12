Bianca Berlinguer fa genuflettere Mediaset. Palinsesti a sua misura e programmi distrutti per favorirla

Sta a Pier Silvio Berlusconi come Salomè a Erode. Il prossimo passo sarà offrire a Bianca Berlinguer la testa di Gerry Scotti, il mignolo di Del Debbio, il piede di Mario Giordano. Per farla felice, ancora, per esaudire i suoi capricci, è stato smontato un palinsesto, smembrato un programma, anticipato perfino l’amore, umiliata la firma più prestigiosa di Mediaset. Se siete fan delle soap “Tempesta d’amore” e da due giorni vi chiedete perché, anziché andare in onda alle 19,50 va alle 19,30, qui troverete la risposta. Quando Mediaset ha “strappato” alla Rai la figlia dell’ex segretario del Pci, Enrico, trasferito il programma “Cartabianca”, il vagone grappa e distillati, a Rete 4, l’accordo era: una prima serata e un preserale per Berlinguer. La cifra pattuita supererebbe i 600 mila euro. Le è stato concesso di invitare perfino Andrea Scanzi a 1.500 euro a puntata, uno che diceva che i soldi di Berlusconi erano soldi della mafia. Forse li lava a 90 gradi, in lavatrice. Il preserale è “Stasera Italia” ed è un’ invenzione di Barbara Palombelli, già editorialista dell’Europeo, Repubblica, Corriere, Panorama, Foglio. Palombelli, per cinque anni, ha sfidato Lilli Gruber e il suo “Otto e Mezzo”. Quest’anno ha lasciato. Su Rete 4 conduce ora la trasmissione di maggior successo che è “Lo sportello di Forum”. Non ha mai chiesto nulla ma ha restituito blasone a una rete dove la quota sbalestrati era più alta dello spread del 2011. Il preserale è stato diviso. Un primo ciclo lo sta conducendo Nicola Porro, il secondo lo condurrà Berlinguer. Nel fine settimana la trasmissione è guidata da Augusto Minzolini. Il primo ciclo sta per esaurirsi e l’8 gennaio debutta “Stasera Italia” di Berlinguer. Sul nome del programma ci torniamo dopo. In Rai, la Salomè Berlinguer è nota. La popstar Taylor Swift rispetto a lei è una piccola fioraia. Berlinguer pretendeva dai vertici Rai che nella sua fascia venissero oscurate le altre reti. Non voleva la concorrenza di una collega come Francesca Fagnani. Dall’ad Rai, Sergio, esigeva una striscia quotidiana che avesse un buon traino. In televisione ci sono due modi per avere successo: o avere successo o andare in scia a chi lo ha. Palombelli il traino non lo ha mai avuto. Per Berlinguer, Mediaset, in un pomeriggio, lo crea. La beffa è che come “traino” viene scelto lo “Sportello di Forum” (la seconda parte) il programma di Palombelli. Risultato? Il Forum “traino” ha totalizzato ieri il 2 per cento di share. Per compiacere Berlinguer hanno dunque ammazzato “Forum”. La decisione di smontare il palinsesto di Rete 4 è stata presa da Mauro Crippa e Pier Silvio Berlusconi, i vertici di Mediaset. Giovedì scorso, si riunisce il “comitato centrale” (lo chiamano editoriale). Per preparare il campo a Salomè-Berlinguer è rivoluzione.

