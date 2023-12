Meloni si scusa con Draghi e ai fondi dice: "Io e lui siamo amici". L'Albania boccia il Trattato sui migranti

Tra Merkel e Vannacci sta scegliendo Vannacci. Giorgia Meloni ha iniziato a leggere il mondo al contrario. E’ in paradiso e parla di tenebre, attacca Mario Draghi e poi si scusa. Ed è ancora fortunata. Elly Schlein non ha capito che la premier le ha regalato un Draghi di Natale. Per mettere una pezza allo sbrego di martedì sera, alla frase, “la politica estera non è farsi le foto con Macron e Scholz”, Palazzo Chigi stava per spedire un mazzo di fiori alla moglie dell’ex premier, Serenella. Al Senato, dopo un comunicato che era già di pentimento, una telefonata personale con Draghi, Meloni ha dichiarato: “Lungi da me dal criticare Draghi. Tutti sanno cosa ne penso della fermezza di Draghi sulla questione ucraina. Il treno per Kyiv l’ho preso pure io”. Ed è vero. Quando non legge l’opera del generale, ai fondi internazionali dice che di “Draghi lei è amica”. La spiegazione di Chigi è che Lia Quartapelle, del Pd, le avrebbe fatto perdere le staffe. Dalle parti di Draghi ufficialmente limitano l’incidente a “si è subito corretta”. Sta trionfando Matteo Salvini. Per inseguire lui, che insegue lei, Meloni è entrata in birreria.

