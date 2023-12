Schlein nel Gambia: la sua responsabile energia trova il "patriarcato" pure nelle bollette

Il patriarcato in bolletta. Se fa la ministra dell’Energia lascia gli uomini senza luce. E’ la responsabile per la conversione ecologica del Pd e si chiama Annalisa Corrado. E’ un ingegnera meccanica (se la chiamate ingegnere vi stacca pure l’acqua) e ha preso in mano la politica economica per conto di Elly Schlein. Il modello a cui si ispira è il Gambia. Ha scritto il bestseller “Le ragazze salveranno il mondo” e ha le idee chiare. In Italia, negli ultimi vent’anni, ci sarebbe stata una cospirazione tra società di idrocarburi e governi, compreso quello di Enrico Letta, ex segretario del Pd, a favore del combustibile fossile e a scapito delle energie rinnovabili. Se la terra è uno sfascio è colpa del maschio che “manifesta senza remore, l’ambizione tossica e voglia di potere, sia verso la donna che per l’ambiente”. Ne deriva dunque (e citiamo le interviste che Corrado ha rilasciato) una maggiore sensibilità della donna in ragione di questa “pessima cultura patriarcale”. Un altro uomo di cui diffidare, per la responsabile Pd, è Roberto Cingolani, ex ministro del governo Draghi, oggi ad di Leonardo, un sopravvalutato, una specie di mistificatore data “l’assenza di pubblicazioni o esperienze professionali specifiche nell’ambito della sostenibilità ambientale e della green economy”. Non c’è dubbio che le ragazze salveranno il mondo, ma i dirigenti di Eni farebbero bene a cercarsi un rifugio.

