Le tesi strampalate del Pd contro la liberalizzazione del mercato elettrico hanno a che fare con il gas

Tra le ragioni per cui il Pd si oppone alla liberalizzazione del mercato elettrico c’è il cambiamento strutturale nel mercato del gas, con la sostituzione delle forniture via tubo attraverso l’import di gas naturale liquefatto (Gnl). È una tesi strampalata che, se fosse vera, avrebbe per conseguenza logica l’opposto di ciò che sostiene il Pd. Il tema è stato sollevato da Pier Luigi Bersani e poi ripreso dalla responsabile Ambiente del partito, Annalisa Corrado, in un intervento su Domani. “Quando il mercato viaggiava per i tubi – ha detto Bersani – potevi dare stabilità al prezzo. Quando il mercato viaggia per nave questa cosa non è possibile, non sono possibili contratti a lungo a meno di costi assicurativi molto alti che poi si riversano sul cliente”. È falso che non esistano o addirittura non siano possibili contratti a lungo termine per il Gnl. È giusto dell’altro giorno la notizia che Shell, TotalEnergies ed Eni hanno firmato contratti col Qatar della durata di 27 anni. Ciò nonostante, è vero che – almeno per ancora un paio di anni – i mercati saranno tesi e caratterizzati da forte volatilità, in quanto l’offerta globale fatica a soddisfare la domanda.