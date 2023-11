Pecetta d'Italia. Sanatorie, stabilizzazioni e altri emendamenti. Il dl Anticipi è il dl Lourdes

Sembra un ordine monastico: sono i pecettanti. Al posto del rosario hanno l’emendamento (la pecetta) al posto del saio, l’abito da senatore. I più attivi sono i parlamentari di FdI. L’abate è da sempre il senatore di FI, Claudio Lotito, che vuole separare in due la soprintendenza di Barletta (una a Foggia e l’altra a Barletta) con la pecetta 16.0.9. Tra poche ore scade il termine per presentare gli emendamenti alla legge di Bilancio (Conte ne ha annunciati già mille). Il vero serbatoio di miracoli è però un altro. E’ il dl collegato alla manovra, il dl Anticipi, il dl Lourdes. I dipendenti a tempo determinato del Molise passano a tempo indeterminato. Con la pecetta 10.0.8 si nomina con urgenza un commissario straordinario per l’Autostrada del Mediterraneo, Cosenza-Altilia, e la sapienza sta tutta nel lessico. Al commissario non spettano compensi, ma solo “in un primo momento”. Lo dice la stessa parola, “emendamento”, anche detto pecetta, cerotto o striscia di carta. Si rabbercia. In queste ore si applica una “pecetta” alla manovra per tutelare le pensioni dei medici ed evitare il loro sciopero. Ma la spesa? Se queste pecette non venissero stralciate si rischia l’Italiarotta.

