Patria, mestolo e divieti. La "cucina" legislativa di Lollobrigida

Roma. Sta togliendo il mestiere a Sangiuliano, Urso e Piantedosi. Promuove, vieta, difende e premia. E’ il ministro dei Beni Colturali, il ministro Francesco Lollobrigida, il ministro Patria, mestolo e divieti. Mentre scriviamo è a Parigi per festeggiare la cucina marchigiana del governatore di Fdi, Acquaroli. In Italia, in Parlamento, difenderà oggi il “manzo tricolore” minacciato dagli scienziati della carne coltivata. Non l’ha ancora coltivata nessuno, ma vietare è meglio che provare. Abbiamo un ministro e una commissione Agricoltura che avrebbero fatto felici Maccari, Guareschi, Latouche, tutta una stalla di pensatori da decrescita infelicissima, da Strapaese. La commissione è la XIII, Agricoltura, e lunedì 13, si è riunita per discutere un ddl urgente. E’ a firma del ministro Lollobrigida e prevede “l’istituzione del premio maestro dell’arte della cucina italiana”. Il premio è di 2 mila euro. La medaglia, e recitiamo, quanto scritto nel decreto, “è una medaglia di bronzo”. I premiati saranno coloro che hanno “esaltato il prestigio della cucina italiana e illustrato la patria”. C’è pure un comitato di esperti per valutarli e rimane in carica tre anni. E’ meglio dell’Accademia dei Lincei. E’ la Corte culinaria del popolo sovrano. Sangiuliano come può sopportare questo affronto? La cultura o la coltura? Lollobrigida gli ha portato via Prezzolini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE