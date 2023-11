La Rai vuole "affamare" i giornali, "cartastraccia". Al governo: "Togliete i fondi"

Sta per diventare un camposanto e si preoccupano di chi deve accendere le candele. Che il prossimo ad della Rai sia Sergio, Rossi o Chiocci è ininfluente. Il governo vuole che la Rai risparmi, venda tutto quello che può vendere: immobili, quote di Rai Way. La Rai risponde. Per recuperare il denaro che il governo le ha tolto vuole rifarsi sulla carta stampata, farne “cartastraccia”. I vertici Rai chiedono ora alla premier, e lo fanno con argomenti, per la destra convincenti, di “affamare” i piccoli quotidiani già stremati, le tv locali, di eliminare le agevolazioni fiscali a favore di cooperative ed editori che “guidano aziende private”. Si propone, e in maniera massiccia, di intervenire sul fondo per il pluralismo. La Rai di Meloni sta tentando Meloni: se si deve risparmiare perché pagare chi critica il governo? Gli ostaggi sono i dipendenti Rai da tutelare per non “rivedere il perimetro”. Il prossimo ad rischia di essere il curatore della vecchia Parmalat.

