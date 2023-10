Abbiamo scovato Gualtieri: stava alla presentazione del libro di Roncone. Egli esiste!

A un certo punto, di fronte alla sala piena, Roberto Gualtieri pronuncia all’incirca queste parole: “Sullo sfondo di questo libro c’è la decadenza di Roma...”. Pausa. Gelo in sala. Ma ecco lo sguardo del brav’uomo che si accende in un lampo. E’ come se si fosse appena svegliato, anche se a fatica. E’ chiaro cos’è successo nella sua testa: dev’essersi improvvisamente ricordato di essere proprio lui il sindaco di Roma. Dite quello che vi pare, ma queste si chiamano intuizioni. Dunque subito si corregge: “... anche se decadenza non è la parola esatta”. Ecco. La scena, di quelle che suscitano anzitutto sentimenti da spezzare il più arido cuore, si è consumata ieri sera di fronte a un pubblico di giornalisti, politici, curiosi e lettori di Fabrizio Roncone, il felicissimo autore del romanzo “Il potere di uccidere” (Marsilio). In molti per la verità, oltre che per Roncone, s’erano recati alla libreria Spazio Sette, dietro Largo di Torre Argentina, per avere una prova empirica dell’esistenza fisica di Gualtieri.

