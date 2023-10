Calcio di Meloni. Stop agli sgravi. Salvini ha un suo nome per la Figc

La premier va in battaglia contro i club, e Lotito. Salvini apre un nuovo fronte e chiede le dimissioni di Gravina, al suo posto un commissario. Ecco il possibile sostituto

Roma. Sembra un film di Lino Banfi: un Meloni nel pallone. Tre storie, tre episodi. Una riguarda la manovra, l’altra Salvini, la terza è la solita: c’è Claudio Lotito, il Pancho Villa del calcio, in queste ore in riunione permanente: “Mi richiami, riunione”. Cominciamo. Il governo mette fine alle agevolazioni fiscali del dl Crescita per i calciatori. La firma è di Maurizio Leo, viceministro di FdI. Lotito lucida già l’ armatura. La norma, nella versione iniziale, colpisce i bilanci del 2023. I club si militarizzano. A Palazzo Chigi, viene convocato uno spogliatoio d’emergenza: “Aggiustiamo”. La premier: “Non se ne parla”. Rigore!