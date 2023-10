Le Grand Complot. Un aperitivo con i fantasmi di Meloni

Sbarca in Italia la riviste delle élite francesi, "Le Grand Continent", ed è subito complotto. Boiardi, capi di gabinetto, ambasciatori di Francia e Germania tutti in fila per scriverci. In terrazza con "i soliti noti" che spaventano la premier

Presidente Meloni, li abbiamo sgominati tutti. Il complotto esiste! Abbiamo i nomi. Il sottosegretario Fazzolari ha sempre ragione. Caro Fazzo, te l’hanno fatta. Per fortuna c’era il Foglio. Erano franciosi, tedeschi, italiani del Pd, giornalisti di La7, Rai, La Stampa, lobbisti, e avevano pure le calze rosse. Trincavano champagne, addentavano foie gras al posto del parmigiano Reggiano (tradimento!) sulla terrazza dell’associazione Civita, a Piazza Venezia, con vista sull’altare della patria. Merde! I “soliti noti” hanno pure le location “tecniche”: gliele pagano le ong; non c’è dubbio. Era lunedì sera, quando, per il bene della democrazia italiana e del governo Meloni, ci siamo allontanati dalla redazione per partecipare all’aperitivo di una rivistona, formidabile, che si chiama Le Grand Continent. Sbarca in Italia. Sito e carta: ci scrivono le élite europee e ora le nostre. Giancarlo Giorgetti non molla i soldi e loro passano al nemico. E’ crisi. E’ il Btp “tiriamo a campare”. Alcuni nomi: Orsina, Rovelli, Da Empoli, Aresu, Lagioia. Il sottosegretario Mantovano, che si occupa della Sicurezza nazionale, e che sventa complotti, dov’è, dov’è? E’ alla Caffetteria di piazza di Pietra con il capo di gabinetto di Meloni, Caputi. Scandalo, scandalo! (Bravo! Ci andiamo pure noi). La rivista la dirige un francioso-italiano (tradimento carpiato) che si chiama Gilles Gressani, amico di Macron, della premier Borne e pure di Corrado Formigli di Piazza Pulita. Complotto transmediale! Queste note su Gressani ci sono state passate dai Servizi pubblici, ovvero: le abbiamo avute al gabinetto, quello vero, della Camera dei deputati.