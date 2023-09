Migranti, Mes e non solo. Tutti i capricci europei che Meloni non può permettersi, dopo questa Nadef

Bisogna convincere Bruxelles della sostenibilità dei conti, nonostante le furbizie contabili di Giorgetti su crescita e privatizzazioni. Scholz, Macrone Sanchez hanno interesse ad accelerare su immigrazione e Patto di stabilità. Se la premier punta a sabotare, come sul Fondo salva stati, complica il negoziato sulla Finanziaria

Le ragioni del buon senso direbbero che, se pure c’è mai un momento in cui conviene berciare contro l'Europa da Palazzo Chigi, questo è forse il meno opportuno. Con una Nadef scivolosa, una legge di Bilancio da imbastire senza risorse se non quelle che possa garantire il debito, con quel che ciò significa nel rapporto coi mercati e con Bruxelles. E però, si sa, la campagna elettorale segue ragioni che il buon senso non conosce. E dunque eccoci qui, a bisticciare con Berlino, a giocare la parte di chi si impunta sui migranti e fa il sabotatore sul Mes.