Von der Leyen traccia il sentiero obbligato per Meloni. Che però deve difendersi dall'assedio di Salvini

Lo spettro di Draghi. La necessità delle alleanze con Socialisti e Macron. Gli elogi alla Bce. Ursula pronuncia un discorso cauto, attenta a non indispettire nessuno in vista di una sua probabile rielezione. Ma per la premier italiana la prospettiva inevitabile è quella di rimangiarsi quasi tutte le promesse europee

Tiepida, forse. Reticente, pure, almeno in parte. E però né così tiepida, né così reticente per evitare che le divergenze coi sovranisti emergessero chiaramente. E’ bastato, ad esempio, che Ursula von der Leyen facesse un vago accenno sullo stato di diritto (talmente tiepido che i macroniani di Renew lo hanno criticato) perché il polacco Ryszard Legutko, il capogruppo di Ecr, insomma il portavoce del melonismo nel Parlamento europeo, accusasse la presidente della Commissione di voler “rovesciare i governi europei non graditi, come ha provato a fare con l’Italia”, e la paragonasse nientemeno che a Lukashenka, il dittatore bielorusso.