Tra Draghi e Macron. L'Eliseo cerca Meloni per il Patto di stabilità, ma lei diffida

L’asse che c’era è stato disfatto, forse rinnegato. Le alleanze alternative si stenta a vederle. E lì nel mezzo, come sospesa, con le sue inafferrabili rivendicazioni in mano, sta Giorgia Meloni, a una settimana dall’appuntamento decisivo sulla riforma del Patto di stabilità. E sì che da Parigi una mano continua a essere tesa: se n’è incaricata la segretaria di stato Laurence Boone, di ricordare che la convergenza d’interessi tra Italia e Francia sul tema è troppo evidente per essere ignorata. Che poi è quello che pensa anche Mario Draghi. E non da oggi, come ben ricorda Emmanuel Macron.

