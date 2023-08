Da Bruxelles ci spiegano perché dal mancato accordo sul Patto di stabilità l'Italia ha quasi solo da perderci

Il vincolo del 3 per cento resterebbe in vigore, la prospettiva di una procedura d'infrazione in primavera sarebbe più concreta. Nessuno spazio di manovra in più Ecco perché se sabotasse l'intesa sulle nuove regole fiscali, Giorgetti avrebbe ancora più difficoltà a fare la legge di Bilancio

I margini del dubbio e quelli della spesa. “Per quanto riguarda l’ammontare della manovra, dipenderà anche da fattori europei, visto che a metà mese discuteremo, forse trovando un accordo o forse no, sulle regole di bilancio europee”. Questo, due giorni fa, ha dichiarato Giancarlo Giorgetti. Per il quale, peraltro, “l’ipotesi che non si arrivi a un accordo è la più probabile”. Ora, a prescindere dall’esito del negoziato che verrà, c’è da chiedersi se davvero il mancato varo del nuovo Patto di stabilità, secondo la proposta avanzata dalla Commissione, possa modificare in maniera significativa i saldi di bilancio in vista della Finanziaria. Se, insomma, per il governo italiano il rinvio dell’intesa possa consentire maggiore spazio di spesa. Una prima risposta sta proprio nelle linee guida pubblicate da Bruxelles in primavera, in concomitanza con la definizione della proposta di riforma del Patto. Ebbene, il vincolo del 3 per cento di deficit in rapporto al pil sarebbe quello da tenere comunque in riferimento per gli stati membri, che dovrebbero indicare anche “come intendono perseguire una plausibile e costante riduzione del debito”.