L'intervento del presidente Mattarella al Meeting di Rimini

Il ritorno di Sergio Mattarella in Fiera per la giornata conclusiva della manifestazione

Dopo i messaggi e i video collegamenti degli anni scorsi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna al Meeting Rimini, che dialogherà con Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Ets, per la giornata conclusiva della manifestazione. "La sua visita darà a questa giornata che comunemente viene chiamata 'conclusiva' sicuramente il valore di una apertura al futuro, che nella ricchezza degli incontri che avvengono in questo Meeting chiederà ad ognuno di noi di contribuire alla costruzione di una amicizia sociale capace di affrontare le sfide che ci aspettano", ha detto Scholz.

Al suo arrivo alla Fiera di Rimini, accolto oltre che dal presidente del Meeting, c'erano il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini. Sergio Mattarella è stato applaudito a lungo dai presenti in fiera.