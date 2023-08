Il ritorno di Alemanno: attacca Meloni, lei ordina di ignorarlo, ma i media se lo contendono

“Sì, è per un’intervista? Adesso sono al Meeting di Rimini. Finisco di ascoltare Mantovano e ci risentiamo, ok?”. Gianni Alemanno è ovunque. E’ la sua estate. Accendi la tv. Apri i giornali. Scrolli i social network. C’è una polemica, e c’è lui. Scorta il folgorato generale scrittore Roberto Vannacci e dà lezioni di destra sociale a Giorgia Meloni e di moralità a Guido Crosetto. E poi ricorre alla magistratura in favore degli “esodati” del Reddito di cittadinanza, ma difende anche l’amico, ex Terza posizione e poi parlamentare del Pdl, Marcello De Angelis quando sulla strage di Bologna dice ciò che tutta la destra pensa, ma non potrebbe più dire. E’ poi il pacifismo, l’antiamericanismo sandinista (c’è chi se lo ricorda ancora ad Anzio a una manifestazione violentissima contro la guerra in Iraq di Bush padre). Trotskista di destra. Alemanno, Aledanno, Lupomanno: famiglia benestante pugliese, 65 anni, ingegnere, già leader in mimetica del Fronte della gioventù, sezione Somma Campagna, responsabile economia del Msi, colonnello finiano, ministro dell’Agricoltura, sindaco sventurato della capitale (con lunga coda giudiziaria terminata alla fine solo con una condanna a 22 mesi). Fa ancora parte della fondazione di An. Ha una sorella, Gabriella, nominata dal governo commissaria della Consob, un’ex moglie Isabella Rauti (figlia dell’ordinovista Pino) sottosegretario alla Difesa con passato come riservista alla Nato, una compagna Silvia Cirocchi portavoce del ministro Nello Musumeci, un nipote che lavora con il viceministro Maurizio Leo. Squilla il telefono. E’ lui: “Mi davate per morto eh?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE