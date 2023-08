Cosa rimane dei Prodi, i Kennedy di Bebbio

A uno sceneggiatore che mettesse, in una “Succession” o altra serie però italiana a tema dinastie la morte di Silvio Berlusconi con relative esequie teletrasmesse subito succeduta da quella della moglie del suo rivale che per un po’ è stato più acerrimo, Flavia Franzoni Prodi, un produttore direbbe: anche meno, troppo telefonato. Invece è andata così, e a giugno, se il 14 andava in scena nel Duomo di Milano l’ultimo saluto al Cav. con diretta del Tg5 e lutto nazionale, e il mondo in grigio (lo Stato) e l’altro mezzo in blu (Mediaset), a presenziare, due giorni dopo a Bologna un altro mondo più che altro marrone si radunava per il funerale della moglie di Prodi.

