Il patriota Messina. L'ad di Intesa Sanpaolo è ora il rifugio di Meloni

Roma. E’ il banchiere come lo sognate: Carlo Messina, il banchiere Picasso. E’ a favore della settimana corta per i dipendenti di Intesa Sanpaolo, l’istituto che dal 2013 dirige, ed è dunque rosso operaista, ma i suoi bond sono green, verdi, mentre il risparmio italiano, “ve lo posso assicurare”, è da tripla A, garantito. In pittura si direbbe “rosa”. Il governo Meloni tassa gli extraprofitti delle banche, e lui Messina, in anticipo, a maggio, dice: “Osserveremo con rispetto ogni decisione del governo”. Al governo, per difendere la misura, rispondono adesso: “Rileggetevi Messina. Se pure Messina…”. Bertolt Brecht, lo scrittore del famigerato aforisma “cos’è rapinare una banca rispetto al fondarla?”, si sarebbe innamorato di lui. Ha difeso il reddito di cittadinanza (“importante tutelare i più deboli”) e Giorgia Meloni, lo scorso settembre, gli avrebbe chiesto: “Ma ti andrebbe di fare il ministro dell’Economia?”.

