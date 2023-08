Le molte incognite del Pnrr aumentano l'affanno di Meloni sui conti pubblici

Il Servizio studi del Parlamento sottolinea che le coperture per le modifiche al Recovery sono incerte: ballano 16 miliardi. Al Mef attendono il via libera da Bruxelles per stimare l'impatto del nuovo Piano e del RePower: ma, complici i ritardi di Fitto, le risposte della Commissione non arriveranno prima di novembre. E la Nadef andrà fatta prima. Per il governo dei sovranisti si preannuncia un'altra legge di Bilancio obbligata