Giorgetti spinge Franco alla Bei e blinda il Ragioniere Mazzotta

L'asse speciale tra Italia e Germania, l'idea di Turicchi per il dopo Scannapieco. Il decreto per lo scorporo del Tesoro all'esame di Palazzo Chigi. Sul Ragioniere: "L'ho confermato io"

Vuole Daniele Franco alla Bei (la Cdp europea) mentre alla guida di quella italiana ha un nome nella testa. Sul ragioniere dello stato, Biagio Mazzotta, non c’è mai stata discussione. Dice: “L’ho confermato io. Vado avanti con la mia squadra. Ne sono orgoglioso”. Sono pensieri del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. L’idea è semplice: fare asse con la Germania, paese a cui l’Italia è legata, anche dal punto di vista produttivo, e spingere Franco, già ministro del governo Draghi, in quella che è a tutti gli effetti la più grande banca sovranazionale di investimenti. A Cdp, quando scadrà il mandato di Dario Scannapieco, il favorito per prendere il testimone è Antonino Turicchi, presidente e oggi ad di Ita.