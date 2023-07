Gianmarco Mazzi, il sottosegretario ai "fatti suoi"

Ha la delega alla musica, sta per scrivere la nuova legge sugli spettacoli dal vivo e si muove ancora come fosse un agente. Le mani sull'Arena di Verona, l'ascesa grazie a La Russa. Un ritratto

Da quando tutto questo è “normale”? E’ sottosegretario alla Cultura, ma si muove da agente di Massimo Giletti. Si occupa di spettacoli dal vivo e sta per scrivere la nuova legge sugli spettacoli dal vivo. Tratta l’Arena di Verona come se fosse la sua villa di campagna, siede (ancora) nel cda della Fondazione Casa dei cantautori e si aggira al Festival Sanremo come fosse (ancora) direttore artistico. E’ normale? Quando si fa il nome di Gianmarco Mazzi la risposta immediata è: Mazzi, chi?