Il Pd informe di Schlein e il successo dell'incoerente Meloni. Il punto politico di Claudio Cerasa

Uno schiaffetto a destra e uno a manca. Il direttore del Foglio Claudio Cerasa, ospite dell'evento culturale pugliese "Il Libro Possibile" a Polignano a Mare, ritrae in poche parole le caratteristiche e le debolezze delle due donne che guidano governo e opposizione: Elly Schlein e Giorgia Meloni. Se la segretaria pd è "incomprensibile su molti punti", e "sguscia via e non ha forma" sulle sue idee e sulla direzione che vuole imprimere al suo partito, la leader di FdI e presidente del Consiglio ha invece successo per "la sua incoerenza, con la quale ha costruito un tratto di presentabilità e di responsabilità: sulla Russia, sull'Europa, sulle alleanza internazionali". Proprio perché fuori dall'Italia è incoerente ma responsabile, in Italia Giorgia Meloni "deve urlare, mostrare bandierine, fare casino, per nascondere le sue incoerenze e le sue grandi svolte strategiche".