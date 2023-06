Fuortes, come back. L'ex ad Rai a un passo dal San Carlo. De Luca unico ostacolo

L’eroe sta per tornare: un sindaco lo aiuta, un santo lo protegge. Il 30 luglio, Carlo Fuortes, BatFuortes, l’ex ad della Rai, taratatatantan, potrebbe essere nominato sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli. Lui che rinunciava all’Opera, lui che prometteva: “Non andrò al San Carlo”? Cosuzze che si dicono. La novità. Il Parlamento, due giorni fa, ha convertito in legge il famigerato “lodo Fuortes”, la norma contro il francioso Lissner (“ma vattènne”). Il borgomastro di Napoli, Gaetano Manfredi, ora lo dice, eccome se lo dice: “Carlo Fuortes resta in pole position per quel ruolo”. BatFuortes è già sold out.

