Un picaro a Parigi. L'improponibile nuovo direttore dell'istituto di cultura (scelto dal governo)

Si è inventato un finto artista (era lui) spacciandolo per grande, ha guastato teatri, ostacolato spettacoli, litigato con il mondo: l’Italia lo premia. Giorgia Meloni sa che il suo governo ha appena scelto questo picaro, questo Lazzarillo, come direttore dell’Istituto italiano di Cultura a Parigi? E’ l’istituto guidato in passato da ciclopi del teatro come Giorgio Ferrara e Guido Davico Bonino. L’artista selezionato, perché di fatto lo è, si chiama Antonio Calbi e, su indicazione del ministro degli Esteri, si impegna a promuovere la cultura italiana, una cultura da avventurieri. Era da mesi che si ragionava intorno a questa nomina e che venivano avanzate candidature. Tra i nomi in lizza, la giornalista Maria Latella, Marco Delogu, direttore del Palaexpo di Roma, il costumista Gianluca Falaschi. Alla fine sono stati selezionati tre profili. Uno è Calbi, il prescelto, il secondo era quello di Grazia Quaroni, direttrice della Fondation Cartier, il terzo, era quello del compositore Nicola Sani. Come si è arrivati a Calbi è un’altra puntata della sua strepitosa opera. La paternità è dubbia.

