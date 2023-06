La contestazione di Più Europa a Meloni durante il convegno contro le droghe

Riccardo Magi e i suoi sollevano dei cartelli che recitano: "Cannabis: non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia". La premier, caustica: "Sono stata anche io lunghi anni al 3 per cento e so cosa vuol dire cercare visibilità"

Scontro tra la premier e il deputato di Più Europa Riccardo Magi nel corso del convegno organizzato alla Camera dei deputati in occasione della “Giornata mondiale contro le droghe”.

"La droga fa male sempre e comunque, ogni singolo grammo di principio attivo si mangia un pezzo di te", dice lei. Anche la Cannabis. E lui solleva un cartello con la scritta: "Cannabis: non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia".

Giorgia Meloni, dal podio dell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, dice: "'Fumati una canna' non sarà mai la mia politica". E sostiene che "le droghe fanno male tutte, non esistono distinzioni, chi dice una cosa diversa dice una menzogna. Dire che ci sono droghe che possono essere usate è un inganno". Ed ecco scattare il blitz di Più Europa: spuntano i cartelli e parte la contestazione. Meloni risponde: "Abbiamo visto i risultati in questi anni del lavoro che avete fatto. La ringrazio di aver partecipato. Dovreste sapere che non sono una persona che si fa intimidire perché io so cosa sto facendo, il punto è se voi vi rendete conto di quello che state facendo".

"Avete organizzato per anni convegni che nessuno si è mai permesso di bloccare. Dovete accettare che c'è un altro governo eletto dagli italiani per fare esattamente quello che stiamo facendo", ha aggiunto Meloni. E alla fine ci scherza su, caustica: "Sono stata lunghi anni al 3 per cento e so cosa vuol dire cercare visibilità, li rispetto e apprezzo".