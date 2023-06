Le leggi omofobe di Putin? Si possono condannare solo se non si parla di guerra. Boldrini detta la linea

Che poi, a ben vedere, c’è chi l’assurdità l’ha notata. “Per quanto mi riguarda – è sbottato a un certo punto Ivan Scalfarotto – se si parla di Russia e non c’è un accenno alla guerra, uno degli eventi che segneranno questo secolo nei libri di storia, sembriamo dei marziani”. E chissà che forse non sarebbe piaciuta davvero anche a Ennio Flaiano, questa breve farsa parlamentare via WhatsApp, apologo che pare allegoria di un certo strabismo dell’antifascismo, una militanza sempre all’erta nell’elevare ogni fatto di cronaca nostrana a segno evidente della barbarie che incombe e così incline invece a fare sofismi, a contestualizzare, a obiettare, insomma un po’ a negare, quando il fascismo si rivela per quel che è davvero, ma a distanza rassicurante da noi, migliaia di chilometri a est, a Mosca. Insomma la storia è questa: che di fronte alle notizie della repressione omofoba di Vladimir Putin, l’Intergruppo LGBTI del Parlamento italiano, dopo molto discutere, decide di non commentare per non correre il rischio di dover condannare, oltre alla repressione omofoba, anche l’invasione dell’Ucraina. Il che dice qualcosa, forse, di quel che sta succedendo a sinistra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE