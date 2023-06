Meloni vede Macron: l'incontro domani all'Eliseo

La premier vola a Parigi per partecipare alla presentazione della candidatura di Roma a Expo 2030. Sarà ricevuta dal presidente francese per parlare del Trattato del Quirinale, del prossimo Consiglio europeo e del vertice Nato di luglio

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, riceverà domani la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Parigi. Lo rende noto l'Eliseo, spiegando che nell'incontro "si discuterà dei rapporti bilaterali che uniscono Francia e Italia, e in particolare dell'attuazione del Trattato del Quirinale".

Macron e Meloni "discuteranno di questioni europee e approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno". Si parlerà "anche del vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, martedì 11 e mercoledì 12 luglio". Inoltre, l'incontro sarà "l'occasione per riaffermare il comune sostegno all'Ucraina sugli aspetti militari, umanitari, economici, diplomatici e giudiziari".

Meloni sarà a Parigi per partecipare alla presentazione della candidatura di Roma a Expo 2030 all'assemblea generale del Bureau International des Expositions che si terrà domani, al fianco del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.