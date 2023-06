"Meloni, basta alibi. Ora serve una sessione parlamentare sul Pnrr". Parla Amendola

"La Relazione semestrale contraddice la retorica del governo. La Spagna dimostra che siamo in ritardo. Ma sul Recovery l'Italia si gioca tutto, Per questo serve un dibattito alle Camere, e sono sicuro che Fitto non si sottrarrà. Il Pd è pronto a lavorare". Intervista al deputato dem

Su una poltroncina del Transatlantico, se ne sta lì a snocciolare uno strano elenco: “Assessment, governance, accountability, upskilling, mismatch…”. Onorevole, tutto ok? “Io sì. Non vorrei essere invece negli autori della Relazione semestrale sul Pnrr”. Raffaele Fitto e Giorgia Meloni? “Se fosse legge la proposta Rampelli, quella contro i forestierismi nei documenti ufficiali, dovrebbero rispondere di ben ventuno immotivati anglismi”. Al che uno dice, vabbè: se fosse questo il problema della Relazione. E invece qui subito Enzo Amendola dismette la celia: “La verità è che attendevamo questo documento con ansia, come i cinepanettoni a Natale. Alla fine, sia pur in ritardo, di Relazioni ne sono arrivate ben due, tra loro peraltro diverse. Evidentemente qualche solerte manina ha risciacquato al Mef la prima stesura, quella licenziata da Palazzo Chigi”.