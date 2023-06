Il manifesto sull'ottimismo di Visco è una lezione contro la politica fatta di fuffa, allarmismi e capri espiatori

Il governatore di Bankitalia, nelle sue ultime considerazioni finali, il suo mandato scade in autunno, sceglie di congedarsi con invitando a osservare l’Italia per quello che è e non per quello che appare. Un paese in salute, ma che può ancora migliorare molto

Non parlate di un’Italia che non c’è. Non assecondate la retorica catastrofista. Non soffiate sul fuoco dell’allarmismo. Non parlate di problemi che non esistono. Non attaccate il governo sulla fuffa. Non concentratevi sul resistere, resistere, resistere, ma dedicatevi al crescere, crescere, crescere o se volete allo spendere, spendere, spendere. E non dimenticate che il futuro dell’Italia passa anche dalla capacità della sua classe dirigente di andare alla radice dei suoi vizi e dei suoi tabù. Ignazio Visco, governatore di Bankitalia, nelle sue ultime considerazioni finali – il suo mandato scade in autunno – sceglie di congedarsi con un affresco molto ottimistico sull’Italia di oggi.