Le bandierine della destra che distolgono dai problemi reali

La volontà da parte della maggioranza di governo di sventolare costantemente e in ogni occasione possibile bandierine identitarie non è, come sostiene qualcuno oggi, la spia di una pericolosa deriva del nostro paese, di una vergogna nazionale, di una tendenza inarrestabile a esercitare i pieni poteri. E’ qualcosa di molto diverso. E’ qualcosa che se ci si riflette un istante indica un’attitudine opposta incarnata da una maggioranza di governo che non riuscendo a toccare palla nelle partite che contano tenta in tutti i modi di mostrare i muscoli quando le partite contano meno. Da questo punto di vista, dunque, il governo delle bandierine è portato a dare così tanto peso a questioni di rilevanza non primaria – come per esempio un avvicendamento in Rai – per dimostrare in piccolo quello che a livello macro non riesce più a dimostrare. Essere sempre gli stessi. Essere sempre quelli di un tempo. Essere sempre i testimoni di una politica coerente con le promesse del passato. Le bandierine ideologiche, in fondo, servono a questo. Servono a spostare l’attenzione sulla superficie.

