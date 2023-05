Danni clamorosi alla sanità abruzzese violata dagli hacker. A Palazzo Chigi non hanno nulla da dire?

Quelli del Pd locale se la prendono col sindaco dell’Aquila (“Biondi, parlaci della Asl”). Il quale, in verità, ha buon gioco nel dire che la cosa non dipende da lui, che c’entra semmai l’azienda sanitaria, dunque la regione Abruzzo, dunque il presidente Marco Marsilio, come Biondi pretoriano di FdI, e come Biondi rassegnato ad allargare le braccia e a spiegare che la faccenda è così grossa che dovrà impegnare fatalmente il governo – e non a caso pure il Copasir s’è attivato, chiedendo all’autorità delegata delle spiegazioni in merito – e le sue strutture d’intelligence. Che in effetti si sono mosse, tramite l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, evidenziando però come all’origine del fattaccio ci sono responsabilità della Asl. E insomma si riparte dal via, in questo italico gioco dell’Oca delle responsabilità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE