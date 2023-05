Tacco Meloni. Non solo Rai e Gdf, ma anche Servizi e Inps. Fazzolari vuole farsi il dipartimento

Nel mondo di Giorgia Meloni si direbbe: “Ce stanno ‘a credere”. Meloni ora “ce sta ‘a credere” che si possa nominare un comandate della Gdf scavalcando il suo ministro. “Ce sta ‘a credere” che, al vertice dell’Inps, possa andare Mauro Nori, “nostro uomo”. E “ce sta’, veramente, ‘a credere” che il potere, quella sostanza che non sapeva come maneggiare, possa essere addomesticabile. Si comincia ad ascoltare il suono del “tacco” Meloni, in Rai, in Cdm, negli apparati di stato.

