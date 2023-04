Jorge Coulón: “Suoniamo per ridare coraggio all'Europa”

Chitarrista degli Inti-Illimani, in Italia per presentare il disco "Agua". "Siamo stati un gruppo musicale e non di propaganda. All'Europa manca il cuore e il coraggio"

Il destino stabilì che l’11 settembre 1973 Jorge Coulón Larrañaga si trovasse con i suoi musicisti a visitare la Cupola di San Pietro anziché a Santiago del Cile, mentre Salvador Allende soccombeva nel golpe di Pinochet. Cominciò quel giorno il lungo esilio degli Inti-Illimani, che in Italia sono tuttora icona di un’epoca malgrado nuovi progetti abbiano prevalso sulla nostalgia durante la loro lunghissima carriera. Jorge è appena tornato a Roma col gruppo per presentare il disco “Agua”, realizzato con il cantautore fiorentino Giulio Wilson (di cui già eseguirono “Vale la pena”), che andrà in concerto per l’Italia dal 12 al 26 maggio. Prima tappa Genova. Un’opera dedicata alle responsabilità dell’uomo nella difesa dell’ambiente, germinata tra Italia e Cile durante il lockdown della pandemia, mentre si ricalibravano i rapporti con la natura “e nei quartieri alti di Santiago”, racconta Jorge, “riapparivano persino i puma scesi dalla Cordigliera”.