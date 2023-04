Leonardo non scontenta nessuno. Giorgetti e Crosetto all'ombra di Cingolani

Doveva essere la nomina della discordia, quella che avrebbe scassato equilibri e destini. E invece forse ha ragione Maurizio Gasparri quando dice che “sarà acqua sul vetro”, una cosa che non fa male. “E’ un po’ come il Congresso di Vienna: si è restaurato tutto, senza che però prima ci sia stata la rivoluzione”, spiega il senatore azzurro. “Anche perché, che rivoluzione vuoi fare? Qui ci conosciamo tutti”. Sorride. Ma in questa celia c’è forse una verità: anche la più rivendicata delle prove di forza di Giorgia Meloni – l’imposizione di Roberto Cingolani in Leonardo – sta svaporando nel consociativismo. Tutti gli esclusi, i supposti delusi, si sono infatti coordinati. E così Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti, tra gli altri, hanno trovato un compromesso: Lorenzo Mariani sarà direttore generale.

