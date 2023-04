"Responsabilità", "No, poco coraggio". Sul Def Meloni e Pd si scambiano i ruoli

Siamo sempre lì, il governo cerca di spendere tutto il possibile mentre l’opposizione invita a spendere anche di più. Il primo rivendica la “responsabilità” e la seconda denuncia la mancanza di “coraggio”. E quando si invertono i ruoli, si invertono le parti in commedia. Ma nel contesto economico attuale, fatto di incertezza sui prezzi dell’energia, frenata della crescita globale, riduzione degli acquisti di titoli da parte della Bce e rialzo dei tassi, per un paese con un elevato debito pubblico come l’Italia (che viaggia spedito verso i 100 miliardi di interessi passivi nel 2026), la cautela del Def è sicuramente una virtù. “La prudenza di questo documento è ambizione responsabile”, come ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE