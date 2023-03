Draghiana o sovranista? Perché Meloni in un mese si gioca tutto in Europa

Crudele? Chissà. A meno che non s’intenda quella particolare forma della crudeltà che consiste nel costringere chiunque a deporre ogni ambiguità, a dismettere qualsiasi dissimulazione. Perché in questo caso, allora, sì, aprile, per Giorgia Meloni, potrà davvero rivelarsi il più crudele dei sei mesi trascorsi a Palazzo Chigi. Nei prossimi trenta giorni, la premier dovrà dimostrare in che modo vorrà stare in Europa, e dovrà farlo su almeno tre delicati dossier. Se il Pnrr è il più complicato, perché è da quello che dipendono miliardi e prospettive future sulle regole di bilancio, gli altri due definiranno il contesto in cui il confronto con la Commissione, sul Recovery, si svolgerà. E non a caso su uno, i balneari, il Quirinale s’attende risposte risolute; sull’altro, il Mes, è il Parlamento a esigerle.

