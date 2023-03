Forza Italia col botto: Berlusconi destituisce Cattaneo (e a corte torna la Rossi)

Un innocente è stato “giustiziato”, la fedelissima al momento salvata. Sette nuovi coordinatori regionali nominati e l’annuncio di un futuro assetto di Forza Italia. E’ stata la mano di Dio. E’ stata la mano di Silvio Berlusconi. Il capogruppo alla Camera, Alessandro Cattaneo viene infatti destituito. Al suo posto torna Paolo Barelli. Al Senato resta invece Licia Ronzulli che perde però la guida del partito in Lombardia. Era dunque vero che il sire stava per starnutire. Giovedì, da Arcore, sono partite le telefonate. Era Marta Fascina, la sua dama. In un primo momento l’idea di una raccolta firme per sollevare Cattaneo. Alla Camera, quello stesso giorno, Cattaneo aveva il viso del condannato senza ragione: “Ma cosa avrei fatto? La mia colpa? Quale?”. La sua colpa è di essere vicino a Licia Ronzulli che ora non è più vicina a Marta, la donna che tiene la mano di Dio. Le spinte dei figli Marina e Piersilvio per tutelare le aziende e una piccola vicenda da strapaese hanno fatto il resto. Fascina è cara amica di Alessandro Sorte e di Stefano Benigni. Sono due deputati lombardi che nella loro vita hanno avuto degli sbandamenti di fede. 9 agosto del 2019 (articolo di Bergamo News) “L’on. Stefano Benigni: ‘Oggi esco da Forza Italia e abbraccio Toti”. Poi la redenzione. Tornano in Forza Italia e vengono eletti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE