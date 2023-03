Meloni spera in Scholz per il Consiglio europeo. Ma tra Roma e Berlino i dossier contesi sono parecchi

Ottenere flessibilità sui fondi europei: questa è l'ossessione della premier, che chiama il cancelliere tedesco. La buona sintonia sulla transizione e sul "Piano Mattei" non nasconde però le distanze su immigrazione e Patto di stabilità. Le insidie per l'Italia e per la leader di FdI

Siccome con Macron butta male, e constatato che, a dispetto delle velleità della propaganda, a fare blocco con l’asse di Visegrad sanno anche a Palazzo Chigi che si va poco lontano, non resta che ingraziarsi Olaf Scholz. Socialista, certo, dunque sospetto (“Guida un governo di sinistra”, tagliano corto a Via della Scrofa), e però anche pragmatico, il meno rigorista, forse, dei leader tedeschi possibili. “Dietro al Recovery plan, in fondo, c’è lui”, s’è sentita dire Giorgia Meloni da un suo stimato consigliere diplomatico. Dunque, rotta decisa: Berlino, mon amour. Se davvero, come pare, la priorità italiana alla vigilia di un Consiglio europeo che si preannuncia complicato è quella di ottenere concessioni sulla flessibilità dei fondi europei, allora bisogna garantirsi una mezza benedizione dalla Germania. Sapendo, però, che i dossier su cui Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco sono in contrasto sono parecchi. E la telefonata di ieri tra i due si spiega anche così.