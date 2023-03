Decima Mes. Meloni cerca una via sovranista alla ratifica, con un occhio al Quirinale

Che non si possa tirarla troppo in lungo, è chiaro. E’ ciò di cui è convinto Antonio Tajani, ad esempio, e come lui pure Giancarlo Giorgetti. C’è però, e tra questi Raffaele Fitto, chi ritiene che non sia neppure utile prolungare ancora questa estenuante pantomima. Insomma, che il Mes andrà ratificato lo sanno un po’ tutti, nel governo. Lo sanno e se lo ripetono in privato. Salvo poi, beninteso, fare ostensione di pubblico cipiglio sovranista. Giorgia Meloni, confrontandosi coi suoi confidenti, aveva lasciato intendere che non poteva in ogni caso essere quello di mercoledì, il teatro della resa. Il question time alla Camera, il rodeo d’Aula in diretta tv: figurarsi. L’abiura avverrà in sordina, possibilmente figlia di nessuno. E forse qui sta il nodo politico: il fatto che invece, secondo Matteo Salvini, la paternità del rinnegamento dovrà essere chiara: “Attendiamo Giorgia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE