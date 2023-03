"Non sono come di disegnano". Così su guerra, segreteria e grillismo Schlein prova a disorientare i suoi avversari

Accantona l'ipotesi di una mozione di sfiducia per Piantedosi: "Ora chiediamo conto a tutto il governo". Sul sostegno militare a Kyiv, mantiene la linea di Letta e invia emissaria a rassicurare l'ambasciata americana. Lncia la sfida a Conte e disorienta Bonaccini. La neo segretaria del Pd prova a stupire

Ai suoi che le sottopongono di continuo rogne da smaltire, lei offre una battuta che è una rassicurazione: “Non sono come mi disegnano”. Ce l’ha con gli avversari, certo, dentro e fuori il partito. E forse un po’ Elly Schlein ce l’ha pure coi cronisti che la inseguono, e a cui dispensa con impensabile parsimonia, con una accortezza che sembra quasi diffidenza, quasi scortesia, umori e parole. Sta di fatto che la neo segretaria del Pd cerca di smentirli davvero, i suoi detrattori: di contraddire il racconto che su di lei s’è imbastito su tre punti fondamentali. Uno è la guerra in Ucraina, l’altro il rapporto col M5s, e poi c’è la trattativa con Stefano Bonaccini. E in questa ansia di confutare il cliché di cui si sente oggetto, Schlein decide allora di cambiare tattica anche su Piantedosi.