L'esercito di Fitto. Nel nuovo decreto Pnrr arrivano più di 3.600 nuove assunzioni

Ci sono 500 nuovi dipendenti a tempo indeterminato all’Unità di missione del Pnrr. Ma anche 57 nuovi assunti per la Struttura di missione del Pnrr. Al Nucleo per le politiche di coesione sono in 2.800 a ottenere la stabilizzazione di un contratto che rischiava di scadere a fine 2023, mentre il Dipartimento per le politiche europee avrà 50 persone in più in organico. E’ l’esercito di Raffaele Fitto: le truppe fresche con cui il superministro meloniano punta a velocizzare i progetti del Recovery. E siccome non vuole essere un atto ad personam, il decreto che oggi arriva in Cdm prevede anche l’assunzione di 112 Vigili del Fuoco, e di 5 funzionari per l’Antitrust. E poi c’è il lodo Lollobrigida: il ministro dell’Agricoltura, plenipotenziario della Fiamma, potrà contare su 139 dipendenti in più. E’ la riforma della governance del Pnrr. Ma è anche una pioggia di assunzioni. Patriottiche, s’intende.

