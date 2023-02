Meloni cede al ricatto di Lega e FI sui balneari, pur sapendo di complicare la strada del Pnrr

Fitto aveva avvisato: non si scherza con Bruxelles su questo dossier. In ballo c'è il Recovery. Ma al Senato, Ronzulli e Romeo preparano il blitz a FdI, che alla fine si arrende. Il conflitto col Consiglio di stato e quello, ancor più preoccupante, con la Corte di giustizia europea

L’argomentazione che alla fine ha risolto la disputa è stata quella di Maurizio Gasparri. Che, parlando coi colleghi del centrodestra, a un certo punto ha avvisato: “Mica possiamo comportarci pure noi come i nipotini di Giavazzi”. E tanto è bastato perché Palazzo Chigi decidesse di alzare la mani. E sì che le raccomandazioni di Raffaele Fitto, appena quindici giorni fa, erano state cristalline e perentorie. Perché di mezzo ci sono il Consiglio di stato e la Corte di giustizia europea, e poi si rischia di compromettere il Pnrr: e insomma, sui balneari è meglio non fare azzardi. E tanto cristalline erano parse, quelle raccomandazioni, e tanto perentorie, che al dunque i senatori di Forza Italia e della Lega se ne sono impipati. E il mezzo blitz sul Milleproroghe è riuscito. Ché Giorgia Meloni, piuttosto che passare, lei sola, come traditrice dei gestori dei lidi, dopo essersi già inimicata i benzinai, ha ordinato la resa. E l’accenno di ragionevolezza di Fitto è stato fermato sul bagnasciuga.