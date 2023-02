Meloni e gli aiuti di stato: storia di una patriottica disfatta

Prima le barricate, poi la decisione di cedere, ma con fermezza. Il risultato è che la Germania in un anno di via libera sui sussidi alle imprese spende 300 miliardi più dell'Italia. Che però ottiene 5 miliardi in più per il Pnrr. Bell'affare

Doveva essere la linea del Piave: “Non passa lo straniero”. Finirà come a Versailles, con una vittoria mutilate spacciata per dignitosa. Giorgia Meloni cede insomma con fermezza, visto che la dissimulazione, più o meno onesta, è l’unica strada che pare percorribile, alla vigilia di un Consiglio europeo da cui l’Italia esce assai ridimensionata nelle sue pretese di incidere nei dossier economici decisivi. La normativa sugli aiuti di stato passerà, in sostanza, così come la Commissione, quindi la Germania, l’aveva ideata. Quando Ursula von der Leyen, il 10 gennaio scorso, era venuta a Roma per illustrarla alla premier, da Palazzo Chigi avevano voluto mettere a verbale: “Così non va bene, si finirà col premiare chi ha più spazio fiscale”. Cioè Berlino, appunto. Ed è proprio questa la piega che prendono gli eventi. Cosicché Meloni è costretta a rivendicare la concessione di flessibilità sul Pnrr. Sai che affare.