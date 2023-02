Meloni cambia ai vertici dei servizi segreti. Arrivano Zontilli e Boeri come vicedirettori dell'Aise

Pensionato Massagli, non riconfermato Della Volpe. La premier indica i due vice di Caravelli, a capo del servizio segreto estero

Manca solo l'ufficialità, ma la notizia è ormai considerata certa a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha deciso di cambiare i vice direttori dell'Aise, l'agenzia che si occupa dei servizi segreti esteri, entrambi in scadenza. Lascia Carlo Massagli, e questo era considerato quasi scontato, dal momento che l'ammiraglio tarantino, classe '59, già consigliere militare di Giuseppe Conte, aveva ormia da tempo raggiunto i limiti d'età per la pensione. Meno prevedibile era invece l'altra rimozione: quella di Luigi Della Volpe, generale della Guardia di Finanza, in scadenza di mandato ma accreditato di buone possibilità di riconferma. Fino alla vigilia, almeno.