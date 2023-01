Il capo del Ros è ora in pole per fare il capo dell'Aisi. Nasce l'asse Angelosanto-Mantovano

In politica ci sono due modi per dividere il tempo. Uno è scandire gli anni per colore e natura del governo. L’altro è suddividerlo attraverso le catture dei boss di Cosa nostra. L’arresto di Matteo Messina Denaro, secondo politici antichi e uomini di intelligence, può segnare ufficialmente la nascita dell’età Meloni ed è la prova “di una stagione di governo che si prevede inevitabilmente lunga”. L’arresto rimescola infatti equilibri all’interno dei corpi e dei servizi, ma illumina soprattutto leadership nuove. Il caso ha voluto che nel momento dell’arresto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, fosse in visita in Turchia. A Palermo, accanto alla Meloni è volato Alfredo Mantovano. E’ il sottosegretario della presidenza del Consiglio e per l’Autorità delegata, l’uomo che si occupa di servizi. E’ un uomo snodo. Da oggi il suo incarico è legittimato da un successo ottenuto sul campo, un successo che è stato rivendicato con forza dall’Arma dei carabinieri e dal Ros, il reparto operativo dei Carabinieri, nato dall’intuizione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il reparto è diretto da Pasquale Angelosanto, generale di divisione, che attraverso un video ha comunicato la notizia dell’arresto. Ha una storia lunga e secondo molti non potrà che allungarsi ulteriormente. A fine mese il governo è chiamato a rinnovare i vicedirettori di Aisi e Aise. Per chi si occupa di questi argomenti, Angelosanto, a cui mancano due anni prima della pensione, “ipoteca la nomina a prossimo direttore dell’Aisi quando Mario Parente concluderà il suo mandato”. Il governo può non premiare un pezzo di storia?

