Meloni e generali. Scatta la corsa per guidare Gdf, Servizi e Polizia

Per alcuni al di sopra di questo incarico c’è solo quello di presidente della Repubblica. E’ la “nomina delle nomine”. E’ quella a Comandante generale della Guardia di Finanza. Chi vuole può riprendere la storia politica degli ultimi vent’anni e accorgersi che quanto formulato all’inizio non è poi lontano dal vero. Chi si è seduto su quella sedia si è scontrato con premier, è stato intercettato al telefono, è finito al centro di inchieste giudiziarie. L’incarico è al momento ricoperto da Giuseppe Zafarana. E’ al vertice dal maggio del 2019 e il suo mandato è stato prolungato dal governo Draghi di un anno. Per farlo è stata approvata una norma che ha esteso la scadenza naturale, tre anni, nel caso in cui non venivano raggiunti i limiti d’età. La stessa norma ha permesso di prolungare anche il mandato di Mario Parente, direttore dell’Aisi. Il governo Meloni, che continua a difendere legittimamente la pratica dello spoils system si trova adesso a decidere se prolungare ancora l’incarico di Zafarana così come quello di Parente. Ci sono tre profili che hanno l’ambizione di sostituire Zafarana. Il primo è quello del Capo di stato maggiore del Comando generale, Francesco Greco. Il secondo è Umberto Sirico, generale di Corpo d’armata. Il terzo, anche lui generale di Corpo d’armata, è Fabrizio Carrarini. Vengono però ritenuti nomi divisivi per compattare un corpo ampio come quello della Gdf. Ecco perché si parla di un rinnovo di Zafarana o di una figura che sia la sua copia. Meloni deve adesso dimostrare se oltre a rivendicare lo spoils system sarà capace di metterlo in pratica in ogni ingranaggio dello stato.

