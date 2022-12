Schlein e Bonaccini s'incontrano (in tv), ma per lo più si evitano

Per i feticisti del genere la data da cerchiare in rosso sul calendario dell’anno nuovo è quella del 22 gennaio. E’ il giorno più probabile per il primo confronto televisivo tra i quattro candidati alla segreteria del Partito democratico. L’invito a Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo l’ha recapitato la conduttrice Rai Lucia Annunziata. E la data è propizia perché poche ore prima a Roma si svolgerà l’assemblea del partito. Insomma, tutti e quattro i candidati saranno nella capitale e potranno essere fisicamente in studio, senza improbabili e complicati collegamenti, per sottoporsi alle domande della giornalista.

